Команды из 47 городов мира примут участие в Олимпиаде мегаполисов в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международная олимпиада мегаполисов откроется 1 сентября на форуме "Город образования" на ВДНХ в Москве, ее участниками станут команды из 47 городов мира, сообщил в четверг ТАСС директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"На олимпиаду в этом году приезжают команды из 47 городов мира, которые участвуют в различных соревновательных мероприятиях по нескольким предметам. Потом выбираются лучшие команды", - сказал он.

По словам Кузьмина, задания для олимпиады разрабатывала международная группа специалистов. В 2018 году в мероприятии участвовало чуть больше 30 команд.

Кроме того, 1 сентября форум откроется торжественной линейкой, в которой примут участие более 10 тыс. учащихся кадетских классов. Также в этот день будет организована большая спортивная программа, в рамках которой состоится забег "Во благо". В 2018 году участие в забеге приняли несколько тысяч человек, сейчас идет регистрация на мероприятие.