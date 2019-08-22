Актрису Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Александра Назарова, которая умерла во вторник на 80-м году жизни, будет похоронена 24 августа на Троекуровском кладбище. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса.

"Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на Новой сцене театра им. Ермоловой с 11:00 до 13:00. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище", - сказал представитель театра.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня", работе в Театре им. Ермоловой и Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.