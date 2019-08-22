ТАСС в спецпроекте разобрал преимущества и ошибки карты Меркатора

Карта Герарда Меркатора: проекция, изменившая наши представления о мире Мы изучили его карту, описали самые грубые ошибки, отыскали курьезные факты, и объяснили преимущества, благодаря которым это изображение Земного шара остается востребованным и сейчас.

Спецпроект поделен на четыре тематических блока. Первый посвящен рассказу о том, как люди с глубокой древности до позднего Средневековья пытались описать окружающий мир. Второй раздел кратко повествует о биографии Герарда Меркатора и в интерактивной форме разбирает его ключевую работу – карту 1569 года: чем она отличается от других изображений мира того времени, что скрывается в латинских примечаниях (одно из которых почти целиком закрывает Северную Америку) и в чем заключаются главные преимущества и наиболее серьезные ошибки этой карты. В частности, почему место Антарктиды и Австралии занимает некий Южный континент и по какой причине у Меркатора было три магнитных полюса.

Третья часть рассказывает о трудностях, связанных с изображением Земли на плоскости. В этом разделе при помощи наглядных схем и пояснений объясняются разные пути решения этой проблемы и принципы работы существующих проекций. Здесь же можно посмотреть, как проекция Меркатора меняет контуры и размеры России. Наконец, последняя часть посвящена наследию Меркатора.

"Пожалуй, в мире не так уж много сохранившихся на четыре с половиной столетия практических изобретений, которые продолжают жить и использоваться в нашем современном мире, – поясняет консультант спецпроекта, ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Балдина. – Такова проекция Меркатора, созданная в XVI веке для мореплавания и навигации, и сейчас работающая в том числе как основа для космических снимков Земли. Спецпроект ТАСС объясняет, в чем новизна метода, предложенного Герардом Меркатором, и почему его проекция жива и сейчас."

О Герарде Меркаторе

Герард Меркатор (1512-1594) – фламандский картограф. Создатель цилиндрической равноугольной картографической проекции ("проекция Меркатора"; 1569). Именно Меркатору принадлежит авторство понятия "атлас".

Кроме того, в видоизмененном варианте его проекция используется для топографических карт суши, выпускаемых в США, Канаде, Франции, Германии и других странах. Она же является основой карт Google и "Яндекса", а также используется в большинстве навигаторов.