СМИ: в Барселоне отменили 112 рейсов из-за забастовки наземного персонала Iberia

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчик Vueling отменил по меньшей мере 112 рейсов из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне 24 и 25 августа. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, Vueling решил отменить 46 рейсов в субботу и 66 в воскресенье. Компания предполагает, что стачка затронет около 18 тыс. человек.

Наземный персонал Iberia насчитывает около 2,5 тыс. человек. Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги примерно двадцати компаниям, включая Vueling.

Новая забастовка персонала Iberia намечена на 30 и 31 августа. Сотрудники авиакомпании уже проводили стачку в конце июля. В результате были отменены более 100 рейсов. Решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны было связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.