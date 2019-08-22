Голикова и Лихачев поддержали открытие творческой площадки для молодежи на WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова, гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и президент Татарстана Рустам Минниханов поддержали открытие пространства TeenPower, созданного на базе выставочного стенда госкорпорации "Росатом" для общения и вдохновения творческих подростков, передает корреспондент ТАСС с открытия площадки в ходе деловой программы 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Мы лишь создали условия для того, чтобы и внешне, и внутренне наполнить TeenPower - пространство юных, творческих, активных людей. Мы - всего лишь инструмент, с помощью которого ваше поколение должно прийти к реализации своих целей. Это волшебным образом совпадает с повесткой WorldSkills - создать условия для развития личности каждого, чтобы каждый проявил свой талант и хоть в чем-то, но стал обязательно лучшим", - сказал Лихачев.

Пространство TeenPower расположилось на площадке презентационно-выставочного стенда Росатома. Порядка 45 тыс. школьников со всей России станут не просто посетителями стенда, но активными участниками разнообразных обучающих программ, героями и даже соавторами фильма о современной молодежи. "Начинается не просто WorldSkills, начинается упорная работа и упорные соревнования всех участников из 63 стран по 56 компетенциям. Мне очень хочется, чтобы усилия нашего национального стратегического партнера WorldSkills - Росатома, который представлен на сегодняшней площадке, и всех нас увенчались успехом", - сказала Голикова.

Также творческую молодежь на открытии площадки Росатома приветствовал Минниханов. "Росатом - стратегический партнер по всем направлениям. Все самые технологичные производства появляются в республике совместно с Росатомом", - отметил президент Татарстана.

Порядка 55 специалистов и экспертов из Росатома принимают участие в соревнованиях основного зачета WorldSkills на 45-м чемпионате мира движения. Госкорпорация "Росатом" выступает Национальным стратегическим партнером 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

О чемпионате

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.