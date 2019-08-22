Посетители МАКС-2019 будут раздельно выбрасывать мусор

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мусор, который образуется на площадке авиасалона МАКС в Жуковском, впервые будут собирать раздельно. Для этого на территории мероприятия оборудуют системой "два бака" 25 точек, сообщила в четверг пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"В этом году впервые на площадке проведения международного авиационно-космического салона (МАКС) будет организован раздельный сбор отходов по системе "двух баков", - процитировали в сообщении Пестова.

Помимо 25 точек, на авиасалоне будут работать волонтеры, которые расскажут посетителям мероприятия о правильном обращении с мусором, добавили в аппарате Пестова.

Все собранное в сетчатые контейнеры вторичное сырье заберет специальный мусоровоз и отвезет на комплекс сортировки, добавили в пресс-службе регионального оператора "Эколайн-Воскресенск" (управляет вывозом мусора из Воскресенского кластера Подмосковья, в том числе из городского округа Жуковский).

"Мы всегда стараемся организовать раздельный сбор отходов на городских и региональных мероприятиях - фестивалях, спортивных соревнованиях, детских праздниках, которые проводятся на территории кластера. Это прекрасная возможность в доступной форме рассказать и показать на практике, как важно разделять отходы", - процитировали в пресс-службе гендиректора компании Дмитрия Герасименко.

"Два бака" в Подмосковье

Раздельный сбор отходов (РСО) в Московской области стартовал с января 2019 года, это первый регион в РФ, который внедрил систему повсеместно. С начала года к августу РСО позволил увеличить долю перерабатываемых бытовых отходов с 9% до 20%, сообщил ранее ТАСС заместитель председателя правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Раздельный сбор в регионе основан на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер синего цвета жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй, серый, - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша). Так же будет устроен раздельный сбор в Москве на первом этапе, который стартует с января 2020 года.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.