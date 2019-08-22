Власти Петербурга намерены за 5 лет повысить число работающих людей с инвалидностью до 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют к 2024 году повысить долю трудоустроенных горожан, имеющих ограничения по здоровью и находящихся в трудоспособном возрасте, до 50%, или 48 тыс. человек. Об этом в четверг журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев.

"У нас сейчас таких жителей порядка 95-96 тыс. Мы должны сделать так, чтобы половина этих людей были вовлечены в трудовые отношения - естественно, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей. Более трети граждан с инвалидностью трудоспособного возраста в настоящее время состоят в трудовых отношениях", - сказал Рогачев.

По оценкам комитета, для этого нужно обеспечивать занятость не менее 2,1 тыс. человек в год в дополнение к "естественному фону", когда рынок труда сам по себе обеспечивает трудоустройство.

"Если говорить про инвалидов третьей группы, то [среди них] половина работает. Они востребованы, и рынок их даже без нашей помощи принимает, и они имеют возможности трудоустроиться", - отметил собеседник агентства.

Способы повышения уровня занятости

Среди инструментов, которые власти используют для повышения уровня занятости людей с инвалидностью, Рогачев назвал субсидирование затрат на создание рабочих мест, внедрение сопровождаемого трудоустройства, когда сотруднику не только помогают добраться до рабочего места, но и помогают адаптировать его к трудовому коллективу. Кроме того, в этот перечень входят программы стажировок, когда город берет на себя все издержки работодателя по зарплате и оплате труда наставников, а также социальная занятость для людей с ментальными нарушениями и серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Еще один инструмент - квотирование: в соответствии с новым законодательством РФ (заработало в этом году), большие предприятия с более чем 100 сотрудниками обязаны выделять рабочие места для инвалидов. "Если говорить про Петербург, то при численности более 100 человек предприятие должно выделить не менее 2,5% рабочих мест", - пояснил Рогачев.

Город располагает в настоящее время 22 тыс. рабочих мест, которые в рамках исполнения закона выделены работодателями. "Но замещено на данный момент чуть более 15 тыс., то есть 7 тыс. остаются вакантными", - добавил и. о. главы комитета.

Он напомнил, что петербургские парламентарии разработали и приняли закон, который позволяет предприятиям альтернативным способом исполнять квоту - оплачивать создание рабочих мест в специализированной организации. Таким образом, их обязательства считаются исполненными, а общественные организации, поддерживающие инвалидов, получают финансирование, пояснил Рогачев.

В этом году, по данным комитета, между работодателями и общественными организациями подписано 21 соглашение на создание 175 рабочих мест, еще около 30 соглашений на 500 рабочих мест находятся в стадии подписания - их заключение планируется завершить до конца года.

Успешный пример

В качестве примера успешного взаимодействия городских властей и общественных организаций по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста Рогачев привел работу с благотворительным фондом "Кедр", который в этом году отмечает 25-летие.

"Это новое направление нашей деятельности, мы второй год его реализуем. Заключается она в том, что мы работаем с теми жителями Петербурга, которые на открытом рынке труда не могут быть востребованы из-за достаточно серьезных ограничений по здоровью. На базе специализированных общественных организаций и городских учреждений создаются специальные условия, где люди могут с пользой проводить время, интегрироваться в трудовой коллектив, приобретать навыки общения", - сказал Рогачев.

Фонд "Кедр" в 2016 году открыл комплекс творческих реабилитационных мастерских "Монастырская слобода" на территории Александро-Невской Лавры. По данным комитета, фонд получил субсидии из бюджета города в размере 2,5 млн рублей на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов и обеспечение доступной среды для них.

Как сообщила журналистам руководитель фонда Александра Сердитова, в организации создано около 20 рабочих мест, в стадии заключения находится соглашение еще на 33 рабочих места. Подопечные комплекса под наставничеством профессиональных художников, к примеру, занимаются изготовлением изделий из керамики и сувенирной куклы, созданием мозаичным панно, обучаются иконописи.

Власти Петербурга ранее предложили свой опыт по занятости инвалидов для реализации на федеральном уровне. В июне врио губернатора Александр Беглов поручил профильному комитету подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, исходя из опыта города по трудоустройству инвалидов.