Футболисты "Зенита" нарисовали картины для совместной с Эрмитажем благотворительной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" нарисовали несколько картин по мотивам "Черного квадрата" Казимира Малевича, которые будут проданы на благотворительном аукционе. Акция организована в рамках соглашения о сотрудничестве футбольного клуба и Государственного Эрмитажа, сообщила пресс-служба музея.

"Сегодня в Главном штабе состоялось первое совместное мероприятие Государственого Эрмитажа и футбольного клуба "Зенит" - благотворительная акция "Синий квадрат". В ней приняли учатие одиннадцать игроков петербургского клуба", - говорится в сообщении.

Перед коллективным сеансом рисования генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал футболистам о "Черном квадрате" Малевича и об истории приобретения картины. Квадраты, исполненные в зенитовской гамме с использованием синего, белого и голубого цветов отвечают стилю авангарда. Внутри четких квадратов футболисты изобразили геометрические фигуры и различные символы.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заполнил квадрат синими и голубыми изогнутыми линиями. В акции также приняли участие Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.

"Эти работы в скором времени будут представлены в общественном форуме Главного штаба, а затем переданы для проведения благотворительного аукциона", - уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

Искусство и спорт

Соглашение о сотрудничестве подписали в июле генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Футбольный клуб и музей запланировали ряд совместных мероприятий для популяризации изобразительного искусства, а также проектов музея, спорта и здорового образа жизни.

Картина "Черный квадрат" была написана российским художником-авангардистом Малевичем в 1915 году, затем художник выполнил еще несколько таких же работ. Оригинал картины, написанный в 1915 году, хранится в Третьяковской галерее в Москве, вторая картина, написанная в 1930 году, - в Государственном Эрмитаже, третья находится в коллекции Государственного Русского музея в Петербурге.