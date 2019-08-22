"Диалог о повседневном мужестве" прошел во Всероссийском детском центре "Орленок"

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Дискуссия "Диалог о повседневном мужестве", главными участниками которой стали лауреаты проекта "Горячее сердце" Фонда социально-культурных инициатив, собрала около 450 участников разных смен Всероссийского детского центра "Орленок". Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, проводит проект "Горячее сердце" с 2013 года. Лауреатами проекта становятся дети, отмеченные за поступки в чрезвычайных ситуациях, и дети с ограниченными возможностями, имеющие достижения в спорте, науке, искусстве. За это время награды удостоены более 800 ребят (в возрасте до 23 лет) и общественных объединений. В этом году лауреатами стали 140 человек, четверо из них посмертно. Награду также получили пять общественных организаций.

В центре дискуссии оказались лауреаты инициативы "Горячее сердце", совершившие героические и мужественные поступки, которыми они поделились с другими ребятами центра.

"Мероприятие состоялось в рамках тематической смены. Всего было 450 ребят из разных смен, из "Горячего сердца" 68 подростков, из них 15 ребят принимали непосредственное участие в дискуссии, выходили на сцену и рассказывали свои истории. Это был именно диалог на тему, кто такой мужественный человек, что такое мужество, какими качествами должен обладать человек. На основании историй ребят мы все вместе пытались ответить на эти вопросы", - сказал Смирнов.

Лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" - 68 детей - приехали на отдых в центр "Орленок" (Краснодарский край) 13 августа, завершится смена 30 августа.