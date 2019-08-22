Казань на WorldSkills станет мировой площадкой для обсуждения тенденций на рынке труда

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Международная конференция WorldSkills Conference 2019 и Саммит министров пройдут во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани. Их участники обсудят мировые тенденции и изменения в области мировой экономики и на рынке труда, а также представят новые подходы к совершенствованию системы подготовки кадров, сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"С 23 по 24 августа на площадке 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 пройдет второй в истории WorldSkills Саммит министров, ответственных за развитие профессионального образования и кадровой подготовки в своих странах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главы профильных ведомств из более 40 стран презентуют свои подходы к совершенствованию системы подготовки специалистов.

"Сравнивая инновационные подходы в образовательных системах фактически всего мира, рассматривая совместно лучшие практики, мы сможем усилить интерес молодежи к профессиональному мастерству. Движение WorldSkills, его стандарты, на которые все активнее переходят российские колледжи, заметно повысили популярность рабочих профессий в нашей стране", - приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Требования цифровизации

Саммит министров пройдет в закрытом формате. Первый день будет посвящен теме "Развитие международного сотрудничества: новые подходы к измерению и оценке образовательных результатов". Участники обсудят новые цели, которые цифровая экономика ставит перед человеком, компаниями и государствами, а также требования к подготовке специалистов, современным компетенциям и методикам по их оценке.

Во второй день участники обсудят тему "Развитие талантов как ответ на вызов экономики будущего: лучшие практики развития национальных систем образования и подготовки кадров".

Итоги Саммита министров будут озвучены на пленарном заседании международной конференции WorldSkills. В ней примут участие вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International Йос де Гой, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, комиссар по кадрам, науке и технике Африканского союза Сара Аньян Агбор, руководитель Champions Trust в Азии Чираг Гоэль.

По словам генерального директора союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберта Уразова, Саммит министров станет грандиозным событием в сфере профобразования. "Уверен, что выработанные в ходе саммита решения и бесценный опыт, который мы сможем почерпнуть из него, позволят сделать настоящий рывок в развитии национальных экономик. Именно это и является стратегической целью нашей идеи проведения саммита", - приводит пресс-служба слова Уразова.

Международная конференция

С 22 по 25 августа пройдет международная конференция WorldSkills Conference 2019, участники которой обсудят экономические, социальные и технологические тенденции, состоится более 30 тематических сессий с представителями органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

Откроет конференцию пленарное заседание с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В нем также примут участие региональный директор Международной организации труда (МОТ) Хайнц Коллер, глобальный директор по образованию группы Всемирного банка Хайме Сааведра, ученый, риск-аналитик, автор книг "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Нассим Талеб и другие. Участники обсудят возможности усиления кооперации с целью развития человеческого потенциала в условиях изменения климата, глобализации и технологической революции.

В конференции примут участие свыше тысячи представителей компаний, образовательных институтов, политических деятелей из 80 стран.