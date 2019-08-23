Роспотребнадзор закрыл из-за некачественной воды ряд детсадов в Белогорске в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор закрыл для посещения несколько детских садов в городе Белогорске Амурской области по причине несоответствия качества воды в этих дошкольных учреждениях необходимым показателям. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы города.

"Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов Белогорска. Почти 1700 воспитанникам запретили сегодня посещать детский сад. Запрет на прием детей поступил от территориального отдела Роспотребнадзора рано утром 23 августа", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 22 августа, в ночное время специалисты надзорного органа взяли пробы воды из водопроводных кранов нескольких дошкольных учреждений, что связано с аварийно-восстановительными работами, проведенными на центральной магистрали канализационно-насосной станции с отключением водоснабжения в некоторых частях города. Официальных данных о качестве воды в дошкольных учреждениях города в органы местного самоуправления Белогорска пока не поступало.

"В основе запрета на деятельность детских садов - результаты проб. По словам специалистов, они не соответствуют по показателям. Оперативно руководители дошкольных учреждений приступили к оповещению родителей о невозможности приема детей", - отмечается в сообщении.

Со ссылкой на Водоканал Белогорска в сообщении акцентируется внимание на том, что аварийно-ремонтные работы на трубопроводе были завершены 22 августа в 20:00 (14:00 мск). После устранения аварии незамедлительно началась дезинфекция воды и заполнение систем водоснабжения в жилом фонде и социальных объектах, ресурсоснабжающим предприятием проведено хлорирование воды в объеме 5 тыс. кубов. Хлорирование воды было завершено в 23:00 (17:00 мск). В это же время взяты пробы на всех источниках водоснабжения, которые были приостановлены на время ремонтно- восстановительных работ, по данным лаборатории, все они соответствовали действующим нормам СанПина по показателям химического анализа.

Экстренное отключение

Экстренное отключение водоснабжения в Белогорске коммунальные службы провели в четверг в 12:00 (06:00 мск). Вынужденная мера была связана с устранением аварийной ситуации на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Без горячей и холодной воды осталось две трети города за исключением двух микрорайонов.

Авария на трубопроводе в Белогорске произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. Провал грунта спровоцировал разрыв трубы диаметром в метр, которая залегает на глубине 6 м, она забилась песком. Необходимо было в срочном порядке выполнить ремонтно-восстановительные работы. Бригадам предстояло вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 м и установить новую трубу.

Ремонтные-восстановительные работы были завершены в четверг в 20:00 (14:00 мск).

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали.