Игроки fashion-индустрии представят на саммите G7 пакт о защите окружающей среды

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 32 компании в сфере индустрии моды подписали пакт о защите окружающей среды, который они намерены представить главам государств Группы семи на саммите в Биаррице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу участником соглашения - компанией Kering.

Подчеркивается, что компании, которые подписали документ, будут содействовать "сокращению до нуля выбросов парниковых газов к 2050 году", "восстановлению биоразнообразия", а также "защищать мировой океан от загрязнения, путем прекращения использования в производстве неперерабатываемого пластика".

Как отмечается, пакт был представлен сегодня президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе его встречи с представителями компаний в Елисейском дворце.

Помимо компании Kering в инициативе участвуют такие компании, как Adidas, Burberry, Chanel, Giorgio Armani, Hermes и многие другие.

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. Защита окружающей среды станет одной из центральных тем саммита.