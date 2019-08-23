В Петербурге после капитального ремонта открылся спортивный комплекс "Арена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Реконструкция спортивного комплекса "Арена", ускоренная по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, завершилась в Красногвардейском районе города. В честь открытия на стадионе организовали товарищеский матч по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"[Спортивный комплекс] открылся, абсолютно без нареканий, все работает. В честь открытия организован товарищеский матч", - сообщили в пресс-службе.

Строительство спортивного комплекса началось в 1990-х годах, но к 2011 году было готово лишь футбольное поле, здание административного корпуса не было завершено. Из-за отсутствия раздевалок спортсменам приходилось готовиться к занятиям в неприспособленном вагончике. В ответ на жалобы местных жителей на отсутствие нормальных условий для тренировок в октябре 2018 года власти города приняли решение отремонтировать "Арену", врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил провести благоустройство площадки до 23 августа 2019 года.

Был проведен ремонт административного здания с четырьмя раздевалками, тренерской, медицинским кабинетом, гардеробом и административными помещениями, также было установлено полноразмерное футбольное поле с покрытием из искусственной травы, отвечающее стандартам Российского футбольного союза. Помимо этого, появилось мини-футбольное поле и площадка для занятий воркаутом с современным оборудованием, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и толкания ядра. Объем финансирования на выполнение капитального ремонта в 2019 году составил 75,8 млн рублей.

На площадках спортивного комплекса "Арена" будут тренироваться воспитанники двух спортивных школ, в том числе футбольных клубов "Пороховчанин" и "Зенит-84" и отделения легкой атлетики, а также ученики расположенной рядом 141-й школы. Здесь же желающие смогут сдать нормы ГТО.