"Ведомости": "Русская Фильм Группа" хочет взыскать деньги Джеки Чана и Шварценеггера

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Корпорация "Русская Фильм Группа" (РФГ), финансировавшая картину "Тайна печати дракона", требует взыскать с китайской компании China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, сыгравших в картине главные роли, 216,6 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление управляющего РФГ Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы, с копией которого ознакомились в издании.

Сообщается, что производством фильма "Тайны печати дракона", ставшего продолжением "Вий 3D", сначала занималась РФГ, которая получила субсидию Фонда кино. Однако, как отмечает издание, в 2015 году после исков от кредиторов права на картину были переданы "РФГ корп" - юридическому лицу, у которого с РФГ совпадают адреса электронной почты, сайты, номера телефонов и т.п., но разные учредители. К этому времени на производство фильма было потрачено более 200 млн рублей, но, по заявлению представителя Бодрова Максима Доценко, РФГ не получила компенсации этих затрат, в связи с чем компания намерена добиваться признания сделки недействительной в суде.

В компании рассчитывают, что привлечение иностранных звезд и инвесторов к судебным разбирательствам поможет РФГ быстрее получить причитающиеся средства и вернуть их кредиторам, а также станет дополнительной рекламой. Продюсер ленты Алексей Петрухин, в свою очередь, уверен, что суд не удовлетворит требования РФГ, поскольку потраченные на производство 200 млн рублей были получены от Фонда кино. "Кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения", - цитируют "Ведомости" слова продюсера.

Фильм "Тайна печати дракона" уже вышел в прокат в Китае, но, как сообщает газета, собрал только $2,1 млн против ожидаемых 200 млн. Премьера картины в России состоится 19 сентября.