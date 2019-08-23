Рассел Кроу раскритиковал организаторов баскетбольного матча Австралия - США

СИДНЕЙ, 23 августа. /ТАСС/. Голливудский актер Рассел Кроу, будучи страстным спортивным болельщиком, обрушился с критикой на организаторов баскетбольного матча между сборными Австралии и США, прошедшего в Мельбурне в минувший четверг. Как отметил Кроу на своей странице в Twitter, правильно поступили лишь те, кто решил смотреть матч по телевизору.

Причиной недовольства 55-летнего актера стали плохой обзор и неудобные кресла, установленные на стадионе Доклендс в Мельбурне. Обладатель "Оскара" опубликовал видео со своего места в VIP-зоне, которое оказалось прямо за разминочными площадками и скамейками для запасных игроков и тренеров, что существенно затрудняло ему обзор. "$1,5 тыс. за место с таким обзором. Надо мной просто пошутили. Если вас не было среди 50 тыс. зрителей на стадионе и вы смотрели матч по телевизору, [знайте] - это было хорошее решение", - написал Кроу.

Мнение актера разделили и другие зрители матча. Все они жаловались на крайне неудобные пластиковые сиденья, а те, кто приобрел билет на передние ряды, испытали двойное разочарование, поскольку почти ничего не видели, оказавшись прямо за высокими спинами запасных игроков, тренеров и персонала команд. Впрочем, зрители, купившие билеты на дальние ряды, тоже оказались разочарованы. Баскетбол - более камерный вид спорта, чем австралийский футбол, и для тех, кто сидел на последних и даже средних рядах кресел, "игроки были не больше муравьев, а дух соревнования и вовсе исчез", делились в своих комментариях к посту Рассела Кроу другие спортивные фанаты.

Как выяснилось, специально под этот матч из-за высокого зрительского интереса был временно переоборудован стадион Доклендс, предназначенный для игры в австралийский футбол, и на его овальном поле возвели специальный помост, на котором и построили баскетбольную площадку. Однако организаторы не учли, что между зрителями первых рядов, расположенных на уровне земли, и платформой, установленной на уровне метра над землей, окажется техническая зона - места для разминки запасных игроков и скамьи для персонала команд, врачей и тренеров.

Рассел Кроу - большой поклонник регби и является совладельцем клуба "Саут Сидней Рэббитоуз", одного из старейших в Австралии.