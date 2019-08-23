Выставка районов Карачаево-Черкесии "Венок дружбы" откроется в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Выставка "Венок дружбы", на которой будут представлены быт, культура и история известных деятелей народов каждого района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), откроется в Картинной галерее Черкесска зимой. Об этом ТАСС сообщил в пятницу замдиректора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой Ханафи Хасанов.

"Восточный зал Картинной галереи после ремонта будет готов для экспонирования программы "Венок дружбы", где каждый район будет представлять культуру и быт народов, проживающих на его территории. Это народы, которые не являются субъектообразующими, но численность их представителей достигает более 1 тыс. человек", - сказал Хасанов.

Он пояснил, что совместно с администрациями муниципалитетов в рамках проекта планируется выставить предметы материальной и духовной культуры, в том числе фотографии известных народных деятелей, исторические документы, предметы декоративно-прикладного искусства, работы художников. Выставка будет открыта зимой после окончания ремонта в Картинной галерее.

Хасанов отметил, что важность проекта заключается в укреплении межнациональных отношении. "Основная цель и задача данного проекта состоит в том, чтобы показать многогранность республики в том виде, в каком она есть. Он добавил, что Карачаево-Черкесия - многонациональная республика, в которой "дружба между народами - превыше всего". "Преемственность культур, влияние народов друг на друга - все это отражается в таких выставках", - сказал он.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.