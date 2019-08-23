Более 600 спортсменов приедут на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в Саратов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спортсмены из 20 стран примут участие в XV чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Саратов приедут спортсмены из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и России. Всего официальная делегация составит 609 человек", - сказали в министерстве, ссылаясь на доклад директора исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрея Калинина, сделанный в пятницу на итоговом заседании.

В свою очередь первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, участвовавший в заседании комитета по видео-конференц-связи из Москвы, попросил досконально проработать организацию мероприятия. "Нам надо сверить часы. Конечно, многое уже сделано, но, как всегда, проблемы могут возникнуть в мелочах", - цитируют его в пресс-службе.

Специально к чемпионату были закуплены две учебно-тренировочные башни с электронным хронометражем. Одна из них установлена на стадионе "Локомотив", установка второй начнется 3 сентября. Также была закуплена, экипировка для судей, волонтеров и комендантской службы. "Я уверен, что чемпионат войдет в историю МЧС России, для нас это очень ответственно. Была проведена большая работа по приведению в соответствие спортивных объектов, закуплено оборудование, сделан серьезный ремонт на стадионе "Локомотив". Проходит широкая информационная кампания, люди ждут праздника", - отметил на заседании председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Однако вскоре он распространился в Европе, и соревнования проходят как на национальных чемпионатах, так и международных первенствах. В этот вид спорта входят: подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, 100-метровая полоса с препятствиями, двоеборье, пожарная эстафета и боевое развертывание.