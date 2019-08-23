Во время пожара на складе в Петербурге зафиксировали превышение нормы вредных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Нормы загрязнения воздуха во время пожара на складе в Невском районе Санкт-Петербурга в районе жилой застройки были превышены. На данный момент превышений содержания загрязняющих веществ не обнаружено, сообщается в пятницу на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения. В пробах атмосферного воздуха, отобранных в период активного пожара, установлено превышение гигиенических нормативов по показателям: сажи, взвешенных веществ и диоксид азота, характерных для процессов горения", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, повторные исследования показали, что после локализации пожара 22 августа, а также его ликвидации в пятницу днем превышений содержания загрязняющих веществ не обнаружено.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне днем 22 августа. Из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара достигала 4 тыс. кв. м, ранг пожара был повышен до пятого номера - максимального для города. В пятницу днем пожар был полностью ликвидирован. При пожаре пострадали три человека, они госпитализированы. В районной администрации ТАСС сообщали, что здание склада, скорее всего, будет снесено.