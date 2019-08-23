Эксперты: при сокращении рабочей недели необходимо учитывать особенности работы медиков

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. При переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо учесть особенность деятельности врачей, которые работают в круглосуточных стационарах в больницах, чтобы нововведение не сказалось негативно на пациентах, считают опрошенные ТАСС эксперты. В настоящее время такие стационары работают пять - шесть дней в неделю.

Так, по словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Кабардино-Балкарии Хусейна Кажарова, нельзя оставлять на большое количество дней без присмотра пациентов в больницах. "Как бывший врач, который возглавлял районную и республиканскую больницу, скажу, что мне сложно представить, как оставлять больных на столько дней без обходов врачей, специалистов. В целом, если такие моменты будут отрегулированы, конечно, я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю", - сказал собеседник агентства.

По словам главного терапевта Минздрава Кабардино-Балкарии, главного врача межрайонной многопрофильной больницы Фатимы Хачетловой, при сокращении рабочей недели до четырех дней могут пострадать в первую очередь пациенты круглосуточных стационаров. "Такие пациенты нуждаются в ежедневном врачебном наблюдении. В КБР круглосуточные стационары работают шесть дней недели, сокращение до четырех дней плохо скажется на пациентах", - сказала она.

Кажаров также добавил, что, скорее всего, вопрос будет решаться поэтапно. По его словам, есть смысл попробовать для начала ввести четырехдневную рабочую неделю в одной из сфер, чтобы оценить ее плюсы и минусы. "Нужно во всех областях одной сферы попробовать запустить, чтобы посмотреть, как будет работать", - сказал Кажаров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. В ведомстве должны выработать позицию до 30 сентября 2019 года. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда.