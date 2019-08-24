В Алеппо возобновила работу фабрика по производству мороженого и сладостей

АЛЕППО /Сирия/, 24 августа. /ТАСС/. Крупная фабрика по производству мороженого и традиционных для Сирии сладостей возобновила работу в Алеппо. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Камиль аш-Шафи.

Компания начала выпуск продукции в Алеппо еще в 90-х годах. В 2010 году, незадолго до начала конфликта в Сирии, руководство предприятия решило закупить новое современное оборудование для увеличения объемов производства. По словам директора, когда в Алеппо пришли боевики, его пришлось под обстрелами вывозить в западные районы города.

"После войны мы вернулись сюда. Здесь все было разрушено, нам пришлось заново отстраивать здание, но благо хоть оборудование удалось сохранить, так что мы довольно быстро вернулись к работе", - сказал Камиль аш-Шафи.

По его словам, он часто принимает на работу беженцев, не отказывает и детям, которые стараются помочь родителям обеспечить семью.

Ежедневно на предприятии перерабатывают от полутора до двух тонн молока, а торговые точки, где можно купить мороженое, открыты по всему Алеппо. Кроме того, в последнее время расширился и ассортимент продукции, здесь стали выпускать восточные сладости из сладкой сметаны. В ближайшее время директор фабрики надеется открыть производство и в других сирийских городах.