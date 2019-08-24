Роспотребнадзор возбудил дело против "Победы" из-за недопуска пассажира на рейс

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" из-за недопуска пассажира на рейс. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве в связи с появившейся информацией об инциденте, произошедшем 21 августа 2019 года в 19:19 в аэропорту Внуково, где авиакомпания "Победа" отказала в перевозке пассажиру - женщине, летевшей в Чебоксары, изучает обстоятельства происшествия и принимает все необходимые меры по защите интересов пострадавшего потребителя. По предварительной информации, причинами отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36х30х20 см", - говорится в сообщении.

Также ведомство даст оценку своевременности доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади.

В отношении "Победы" проводится административное расследование по статье "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований" КоАП РФ. Авиакомпании грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта пустить ее на рейс "Победы" в Чебоксары. Она выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась. По данным Baza, пассажирка планировала лететь на похороны родственника.

В пресс-службе лоукостера сообщили, что компания внимательно изучила ситуацию и считает отказ в перевозке правомерным, так как ручная кладь превышала предусмотренные правилами размеры. При этом "Победа" считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях. В связи с этим авиаперевозчик направил в авиационно-сервисную компанию UTG, сотрудники которой обеспечивали обслуживание и посадку пассажиров на рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами.