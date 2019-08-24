Немецкий историк предложил провести в Германии встречу по случаю 75-летия окончания войны

БЕРЛИН, 24 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Решение Франции и Польши не приглашать Россию на мероприятия в память о событиях Второй мировой войны является более чем сомнительным. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу вечером научный сотрудник Германского исторического института в Москве доктор Маттиас Уль.

"Решение не приглашать Россию ни на торжества в память о высадке в Нормандии, ни на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны кажется мне более чем сомнительным", - считает историк. "В то время как решение Варшавы в свете напряженных польско-советских/российских отношений, возможно, еще хоть как-то объяснимо, но в действительности не оправдано, то неприглашение России в Нормандию является актом, который больше не должен повторяться", - подчеркнул Уль.

"Все-таки 27 млн советских граждан заплатили своими жизнями за победу над национал-социализмом, - напомнил он. - Следует соответствующим образом отдать должное этим жертвам, несмотря на существующие в данный момент разногласия между бывшими союзниками".

Уль предложил задуматься об организации совместной встречи бывших союзников по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Германии в следующем году. По его мнению, ее можно было бы провести на Эльбе.

"В качестве подходящего места для такой встречи может рассматриваться только Торгау на Эльбе", - считает историк. Именно в этом саксонском городе 25 апреля 1945 года встретились советские и американские военнослужащие, что стало одним из символов окончания Второй мировой войны.

К ситуации вокруг памятных мероприятий

Международная церемония, посвященная памяти солдат, которые погибли в ходе высадки войск союзников в Нормандии, прошла во Франции 6 июня на участке береговой линии, который в 1944 году заняли канадские войска. В ней приняли участие представители 15 стран. Россию представлял лишь один сотрудник дипломатического представительства. Это связано с тем, что власти Франции не направляли персональные приглашения представителям высшего российского руководства, прислав в посольство только циркулярную ноту без уточнения уровня представительства.

Польша направила приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны (будет отмечаться 1 сентября), только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В Президентском дворце подчеркнули, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

МИД РФ обратил внимание на то, что решение сделать мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны "келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода".