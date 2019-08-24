В "Опоре России" считают, что Олимпиада и ЧМ воспитывают в россиянах гордость к флагу

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Крупные спортивные соревнования, такие как прошедшие в России Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу - 2018, воспитывают в гражданах чувство гордости к российскому флагу. Такое мнение высказал в субботу ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году.

"Целое поколение растет в чувстве гордости к флагу. Они наблюдали на прошедшей Олимпиаде в Сочи за нашими спортсменами, которым на церемониях награждения вручали медали, под гимн поднимался российский триколор. Затем был чемпионат мира по футболу, где наши болельщики приходили на стадионы и фан-зоны с флагами. У нас в стране 180 национальностей, но всех объединяют некоторые символы. Флаг - один из главных этих символов", - сказал он.

По словам Калинина, в выходные дни граждане отмечают праздник более широко, нежели в официальную дату, "поскольку есть возможность собраться семьями в нерабочее время". Он отметил, что малый и средний бизнес также включен в празднование, а некоторые предприятия работают в выходные дни. "Представители малого бизнеса трудолюбивы и точно патриотичны", - заметил он.

Вывешивать или выставлять флаги в рабочих кабинетах, по его словам, уже стало традицией. Он считает, что это одновременно выражение гордости и погружение в историю. "Я не так давно начал узнавать, кем были мои предки, оказалось, что мещанами. И флаг был тот же самый - триколор, они также гордились этим флагом. Важно понимать, откуда мы идем, что из себя представляем", - заключил Калинин.