Безбарьерную среду для школьников до конца года создадут в 15 школах Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Элементы безбарьерной среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья до конца 2019 года будут созданы в 15 образовательных учреждениях Махачкалы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Установка элементов безбарьерной среды запланирована в 15 образовательных учреждениях… На сегодняшний день уже собраны все необходимые материалы для организации поставки, идет этап согласования с министерством образования республики и данными образовательными учреждениями для того, чтобы объявить тендер на поставку оборудования с последующей установкой", - говорится в сообщении на официальном сайте города.

В ходе реализации проекта в школах города планируется, в частности, расширение дверных проемов, переоборудование санузлов, установка мемосхем, информационных табличек, световых маячков для входных дверей, программно-дидактических и методических комплексов.

"Собраны коммерческие предложения, направлены запросы для получения ценовой информации, и в ближайшее время будут заключены контракты, - отметили в пресс-службе.

В администрации Махачкалы также отметили, что в рамках федеральной программы "Доступная среда" требования к созданию безбарьерных пространств учитываются в ходе проектирования строительства новых школ и детских садов - устанавливаются пандусы, поручни, оборудуются пологие переходы и другие элементы безбарьерной среды.