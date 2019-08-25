В Астрахани полицейский спас девочку и ее мать из горящего дома

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции спас девочку и ее мать из охваченного огнем дома в Астрахани. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположенном в Трусовском районе Астрахани. На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы старшина полиции Евгений Щеглов и сержант полиции Расул Сарбасов. Когда полицейские прибыли на место происшествия, очевидцы сообщили им, что в одной из квартир пятого этажа может находиться мама с малолетним ребенком", - рассказала она.

По словам Волк, командир отделения Щеглов бросился в задымленный подъезд. В проеме одной из дверей квартиры на последнем этаже он увидел 25-летнюю женщину с девочкой на руках. Укутав ребенка одеялом, он взял его на руки, попросил женщину прикрыть лицо мокрым полотенцем и следовать за ним.

"Выйдя на улицу, полицейский передал малышку врачам скорой медицинской помощи. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции никто не пострадал", - сообщила официальный представитель МВД.