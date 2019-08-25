На развитие горнолыжного курорта "Ведучи" в Чечне в 2019 году направят 2,3 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Трассы, подъемники, станции канатной дороги и объекты проживания планируют построить на горнолыжном курорте "Ведучи", в 2019 году на эти цели предусмотрено направить 2,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа со ссылкой на главу ведомства Сергея Чеботарева по итогам его рабочей поездки в республику.

"Курорт "Ведучи" как развивался, так и будет развиваться, средства на его развитие есть, они будут выделяться, появляющаяся информация о якобы прекращении работ не соответствует действительности. На реализацию мероприятий по развитию курорта в этом году предусмотрено 2,3 млрд рублей", - приводятся слова Чебатарева.

В ходе рабочего визита в Чечню глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа осмотрел объекты инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" и провел совещание по развитию курорта с членами правительства региона.

"Сегодня уже многое сделано на курорте для комфортного отдыха туристов - горнолыжная трасса, канатная дорога, гостиницы, сервисный центр. Но при этом есть вопросы, требующие комплексных решений. К примеру, транспортная инфраструктура. Сегодня на протяжении 40 км дороги необходимо сделать асфальтовое покрытие, решить вопросы газоснабжения и другие, определить источники финансирования", - отметил Чеботарев на совещании.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.