В Исаакиевском соборе в Петербурге объявлено об изменении расписания богослужений

На официальной странице прихода в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что с сентября литургии будут проходить с 10:00 мск (до этого они проходили в 08:00 или 09:00 мск), а вечерние богослужения - с 17:00 (ранее в 16:00 мск). В пресс-службе государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" сообщили ТАСС, что в расписании богослужений, которое было согласовано с руководством ГМП, значится, что они будут проходить по прежнему графику.

В пресс-службе добавили, что в случае изменения графика музей будет иметь "большие трудности и расходы". Порядок текущего взаимодействия музея и собора регламентируется соглашением, подписанным сторонами в 2005 году. Согласно документу, собор является музеем, но там ежедневно проводятся богослужения.

"Сегодня отец Алексей, когда читал проповедь, сказал, что у нас переносится расписание", - сказала ТАСС помощница ключаря собора протоиерея Алексея Исаева, подтвердив время со страницы в соцсети.

По словам пресс-секретаря ГМП "Исаакиевский собор" Игоря Стахеева, при указанном переносе времени богослужений музей понесет экономические потери.

"Мы не можем сокращать часы, у нас очень много договоров подписано на целый год вперед. Это потеря для нас количества посетителей и большая работа - все таблички переделывать. Это повлечет за собой большие трудности и расходы. В графике, который директор согласовал, не фигурирует такое время", - сказал он ТАСС, добавив, что расписание богослужений на следующий месяц было согласовано руководством ГМП на прошлой неделе, в нем утренние службы значились с 08:00 по будням и с 09:00 утра по выходным, и вечерние - в 16:00.

Около 4 млн посетителей

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", которое в настоящий момент утратило силу. Однако официальная заявка от РПЦ для реализации распоряжения в городскую администрацию не поступала.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Решение городских властей по собору оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что распоряжение от 30 декабря 2016 года не является правовым актом о передаче здания Исаакиевского собора РПЦ.

По данным ГМП, Исаакиевский собор в 2018 году посетили 3,94 млн человек, годом ранее - 3,82 млн человек.