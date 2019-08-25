Спецпредставитель президента РФ призвал изменить госполитику подготовки рабочих профессий

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Властям России необходимо поменять государственную политику в сфере подготовки рабочих профессий по итогам чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом журналистам в воскресенье сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Сегодня мы увидели вживую, что, конечно, путь еще очень долгий. С одной стороны сформированы абсолютно передовые практики мирового уровня, даже выше мирового уровня, с другой стороны - анализ тех более 100 проектов-команд, которые у нас были здесь сегодня представлены в рамках национального трека, показывают, что разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки, он в настоящий момент только увеличился. Это означает, что нам, как стране, необходимо принять очень серьезные меры изменения государственной политики по итогам чемпионата WorldSkills для того, чтобы мы от полигонов, чисто чемпионатных, отдельных практик перешли к серьезным продуктивным изменениям", - сказал он.

При этом Песков отметил, что по каждой компетенции и профессии нужно принимать отдельные решения. По словам спецпредставителя президента РФ, сегодня в стране заметен прогресс в сфере подготовки кадров по сравнению с тем, что было несколько лет назад, однако о реальном уровне скажут результаты мирового чемпионата WorldSkills.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта. WorldSkills International - международное движение, его целями являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.