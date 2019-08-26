По итогам экспедиции блогеров по Северному Кавказу создадут путеводитель

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Путеводитель по основным туристическим маршрутам создадут по итогам экспедиции "Маршруты России" по Северному Кавказу, в рамках которой около 50 блогеров путешествовали по СКФО. Об этом сообщили в понедельник организаторы мероприятия.

"Результатом экспедиции станет фотовыставка, которая пройдет осенью в Москве, документальный фильм о Северном Кавказе и путеводитель, который объединит в себе информацию по основным туристическим маршрутам", - говорится в сообщении.

По мнению организаторов, экспедиция поможет развитию туризма на Северном Кавказе.

"Мы позвали известных блогеров, так как на сегодняшний день для многих молодых людей они являются лидерами мнений. Их зрительская аудитория в совокупности достигает сотен тысяч человек, поэтому в целях развития туризма их визит и дальнейшая популяризация потенциала туризма СКФО играет большую роль", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Елены Филиповой.

"Маршруты России" - проект, инициированный Федеральным агентством по делам молодежи, который нацелен на популяризацию внутреннего туризма и развитие курортов Северного Кавказа. С 8 по 24 августа 50 блогеров, фотографов, журналистов провели в Северо-Кавказском федеральном округе. Участники проекта, посещая интересные места Кавказа, рассказывают о них своим подписчикам и привлекают новых туристов.