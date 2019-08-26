Турпоток в Чечню за первое полугодие вырос на 37%

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Чеченскую Республику, с начала 2019 года, выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр по туризму республики Муслим Байтазиев.

"Наблюдается положительная динамика по въездному туристско-экскурсионному потоку, который по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 37%. Чеченская Республика в первом полугодии 2019 года приняла 99345 туристов и экскурсантов, из них иностранные граждане - 2400 человек. Для сравнения в 2019 году регион за аналогичный период времени посетили 72404 человек, из них иностранные граждане - 1395 человек. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения составляет 43 единиц, что больше уровня 2018 года на 53,5%", - отметил собеседник агентства.

По его словам, рост спроса на турпоездки в Чечню связан с улучшением инфраструктуры и сервиса, активным продвижением турпродукта и участием республики в международных выставках. "В целях продвижения регионального турпродукта проводятся различные выставки, фестивали туризма и отдыха, чемпионаты по активным видам туризма, форумы, рекламные туры для бизнесменов, туроператоров, трэвел-блогеров, ралли, деловые мероприятия для профессионалов индустрии гостеприимства. Кроме того, мы открыли уже семь представительств туристско-информационного центра VisitChechnya, в том числе в Париже и Стамбуле", - добавил министр.

По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов.