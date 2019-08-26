Гаджеты и приложения для путешествия. Что скачать на смартфон и положить в чемодан?

Для начала нужно выбрать билеты. Понятно, что неплохо бы найти самые выгодные цены на перелет. Для поиска дешевых авиабилетов вам помогут агрегаторы, такие как Aviasales, Skyscanner, Momondo.ru, Movista.ru. Вы можете искать билеты на сайтах или скачать приложения сервисов, а также почти у всех агрегаторов есть чат-боты в мессенджерах, где вы можете выбрать город или страну, примерные даты и отслеживать предложения.

Кстати, почитать подробнее о том, как спланировать путешествие, можно в нашем гиде для малоопытных путешественников.

"Еще, собираясь в путешествие, можно забыть что-то важное. Сервис и приложение Packpoint помогает взять с собой все, что нужно. А еще он проверяет прогноз погоды в месте прибытия, учитывает вид активности путешественника на новом месте (например, игра в гольф, работа или отдых)", — говорит Павел Лискин, директор по цифровым технологиям сервиса по планированию путешествий Movista.