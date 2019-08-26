Гаджеты и приложения для путешествия. Что скачать на смартфон и положить в чемодан?

Сегодня смартфон даже без кучи туристических приложений способен решить большинство вопросов, которые возникают у нас в путешествии. Но если взять с собой пять-семь гаджетов и скачать несколько сервисов, созданных специально для путешествий, можно сэкономить на билетах, жилье, развлечениях, сделать лучшие фото, всегда оставаться на связи, найти, где выгодно обменять валюту, избежать проблем с потерей багажа и выжить в диких условиях.
Что поможет подготовиться к путешествию?
Для начала нужно выбрать билеты. Понятно, что неплохо бы найти самые выгодные цены на перелет. Для поиска дешевых авиабилетов вам помогут агрегаторы, такие как Aviasales, Skyscanner, Momondo.ru, Movista.ru. Вы можете искать билеты на сайтах или скачать приложения сервисов, а также почти у всех агрегаторов есть чат-боты в мессенджерах, где вы можете выбрать город или страну, примерные даты и отслеживать предложения.
Кстати, почитать подробнее о том, как спланировать путешествие, можно в нашем гиде для малоопытных путешественников.
"Еще, собираясь в путешествие, можно забыть что-то важное. Сервис и приложение Packpoint помогает взять с собой все, что нужно. А еще он проверяет прогноз погоды в месте прибытия, учитывает вид активности путешественника на новом месте (например, игра в гольф, работа или отдых)", — говорит Павел Лискин, директор по цифровым технологиям сервиса по планированию путешествий Movista.
Есть ли что-то для контроля багажа?
Да, есть два полезных устройства.
Портативные весы. У большинства авиакомпаний существует строгий лимит для ручной клади и багажа. Если он превышен — придется доплачивать, причем тарифы за превышение веса часто неприятно удивляют. Эти ручные весы позволяют взвесить сумку или чемодан дома и не перекладывать вещи в аэропорту.
GPS-трекер для багажа. Если вы забудете свои вещи где-то — в такси, на улице, в самолете, то благодаря трекеру поймете, где именно их оставили. Трекер — это маленький маячок, который прикрепляется к любым вещам с помощью клейкой пленки, синхронизируется с ноутбуком или смартфоном. Заряда одного устройства хватает до года.
Какие гаджеты обязательно нужно брать в любую поездку?
Чаще всего россияне берут с собой в поездки смартфоны (83%), внешнее зарядное устройство — power-банк (26%), фотоаппараты (24%) и навигатор (17%), по данным опроса сервиса Hi-Tech Mail.ru.
Опытные путешественники, опрошенные ТАСС, всегда называют power-банк в числе обязательных гаджетов. Выбирайте его, исходя из того, насколько долго будете обходиться без розетки. Есть устройства для того, чтобы один раз зарядить смартфон, и для того, чтобы неделю заряжать пару гаджетов.
"Я в путешествиях пользуюсь Xiaomi Power Bank емкостью 20 000 мАч, — говорит Сергей Богданов, соавтор книги "Таиланд. Все тонкости". — Аккумулятора хватает, чтобы зарядить телефон пять раз. Можно одновременно подключить смартфон и ноутбук. В таком режиме сутки без розетки точно протяну".
"Когда нужно бескомпромиссное решение, беру модель K2 от производителя PowerPlant, это целая станция с серьезным функционалом. В карман устройство не войдет, у меня оно обычно лежит в сумке для ноутбука. Power-банк на 50 000 мАч может заряжать одновременно несколько устройств. Для безопасности у него есть многоуровневая защита от короткого замыкания", — продолжает Александр Сапов, СЕО международного сервиса GetTransfer.com.
Я слышал про электронную сим-карту. Что это такое? И как подключить?
С виртуальной сим-картой — eSim — можно подключаться к любому оператору, поддерживающему технологию без покупки кусочка пластика с микросхемой — то есть обычной карты. Но eSim работает не на всех смартфонах, она есть на моделях от Apple, Samsung и некоторых других производителей. И еще не в каждой стране есть операторы, которые поддерживают ее.
"Плюс технологии в том, что по прибытии в другую страну подключение к местному оператору можно оформить за несколько минут без необходимости физической смены карты, — говорит Павел Лискин. — Сменить оператора можно прямо в меню приложения. Все звонки и интернет будут проходить по местным тарифам. Но есть и минусы: eSim поддерживается не всеми операторами связи. Эта технология работает в странах Европы, США и некоторых других регионах. Если вы приехали в страну, где eSim не работает, придется либо покупать симку местного оператора, либо довольствоваться роумингом".
"Если вы едете в путешествие по странам Европы, то лучший выбор, чтобы оставаться на связи, — это европейские сим-карты Orange, которые работают на территории Евросоюза и продаются в России. Их главное преимущество, в отличие от российских операторов, что вам не требуется платить роуминг", — рассказывает Александр Ларин, режиссер, автор блога iamhere, спикер Академии re:Store.
Что еще мне пригодится?
Универсальный мультиадаптер для розеток. "В разных странах мира разные розетки. Всего в мире их 12 типов. Чтобы не думать, какая понадобится на этот раз, у меня есть World Travel Adapter, который можно использовать в 150 странах мира", — говорит Мария Айбулатова, тревел-блогер.
И если вам нужен хороший интернет — возьмите с собой усилитель сигнала. "Я пользуюсь усилителем сигнала Xiaomi Mi WiFi Router, — продолжает Айбулатова. — Даже в цивилизованных странах с этим устройством я не привязана исключительно к тем местам, куда "добивает" сигнал Wi-Fi (например, в недорогих отелях и хостелах беспроводной интернет может ограничиваться зоной ресепшн, до номеров сигнал доходит не всегда)".
Мне предстоит путешествие на поезде. Что нужно взять?
"Я беру телефон, планшет или ноутбук, электронную книгу или маленький портативный фонарик, который можно прикрепить к книге, когда темно, — говорит Кирилл Чеузов, читинский путешественник. — Можно взять портативный увлажнитель — воздух в поезде обычно сухой".
Еще могут пригодиться наушники-беруши. Впрочем, это полезный девайс для любого путешествия — и на поезде, и на самолете, они же улучшат вашу жизнь в отеле и хостеле. "У меня есть "умные" беруши Hush. Можно не только уменьшить громкость окружающего мира на 30 децибелов, но и включить при желании успокаивающие звуки", — говорит Сергей Богданов.
А еще в поезде понадобится разветвитель для USB, чтобы заряжать несколько гаджетов. Неплохо взять "умные" часы, которые будут напоминать, что нужно раз в час размять ноги — это актуально в поезде, который едет несколько суток.
Я буду снимать много фото, видео. Хочу, чтобы все выглядело круто. Вот чем пользуются тревел-блогеры?
"Возьмите электронный стабилизатор для телефона, не могу представить, как выглядели бы съемки в путешествиях без этой примочки, — говорит Александр Ларин. — А в сочетании с функциями замедленной съемки, которые есть почти во всех флагманских смартфонах, эта штука заменяет штатив. И еще я считаю, что звук чуть ли не важнее, чем картинка. Поэтому я всегда беру то, что позволяет мне его качественно записывать. Например радиосистема Rode Wireless GO, направленный микрофон Rodevideomic me L, или микрофонный капсюль из серии zoom iQ".
И все-таки компактный штатив не помешает. "Есть незаменимый гаджет для тревел-блогеров — гориллапод. Это штатив с гибкими ножками для камеры или мобильного телефона. С ним можно сделать удачные снимки под любым углом: его ножки крепятся к любой поверхности — к забору, ветке дерева или уличному фонарю", — советует Мария Айбулатова.
Собираюсь заниматься экстремальными видами спорта в путешествии. Есть что-то для меня?
Для безопасности, например, есть аварийный браслет Kingii.
"Это девайс для серфингистов, яхтсменов, дайверов и даже тех, кто просто любит плавать, но не любит спасательные жилеты, — уточняет Павел Лискин. — Крепится на запястье. Если происходит непредвиденная ситуация и человек начинает тонуть, достаточно потянуть за браслет. В считаные секунды он превратится в шар, наполненный углекислым газом и вытолкнет его на поверхность воды".
"Если вы путешествуете в дикой природе, можно взять ультразвуковой шокер — он пригодится для отпугивания животных", — добавляет Денис Козлов.
И стоит взять камеру GoPro или другую экшен-камеру, чтобы снимать фото и видео своих активностей.
А что еще будет полезным в экзотических странах?
В некоторых местах есть проблемы с чистой водой, на этот случай подойдет соломинка для воды LifeStraw. "Где-то лучше покупать бутилированную воду, но это не всегда возможно, — продолжает Павел Лискин. — И в этом случае придет на помощь LifeStraw — устройство, которое очищает грязную воду и при помощи УФ-излучения уничтожает 99% вредных бактерий, находящихся в ней. Одного устройства хватает на очистку примерно тысячи литров воды. Обещается, что палочка может превратить жидкость из любой реки или водоема в питьевую воду".
Какие приложения мне обязательно нужно скачать до поездки?
Карты с возможностью офлайн-просмотра — Maps.me или Google.maps. Скачайте приложения до поездки.
Переводчик Google или "Яндекс" — оба умеют переводить тексты с фотографий. А если будет интернет, они помогут поговорить с собеседником.
Приложения для бронирования жилья: Booking.com и Airbnb. "Вдобавок обратите внимание на сервисы Hotel Tonight (для Европы и США) и Hotel Quickly (для Азии и Австралии) — они помогут снять в последний момент люкс по цене стандарта", — советует Катерина Стабредова, блогер.
TripAdvisor — с ним легко понять, что посмотреть в округе и где поесть. Есть менее популярный аналог — Spotted by locals, в нем информация о 65 городах Европы и Северной Америки. Здесь местные жители советуют недорогие и вкусные рестораны и интересные маршруты.
"Еще можно скачать аудиогид Izi.Travel — он для тех, кто устал от экскурсоводов, — добавляет Павел Лискин. — С его помощью можно получить информацию в музеях и даже на прогулках по некоторым улицам. На сервисе около 10 тысяч бесплатных аудиогидов".
Вести учет финансов поможет сервис XECurrencyConverter. "Это для тех, кто не очень дружит с математикой и устал от бесконечного перевода цен из местной валюты в международную, — продолжает Лискин. — Приложение показывает курсы обмена валют со всего мира, сравнивает цены".
Какие локальные приложения есть в странах, популярных для туризма?
Некоторые местные сервисы могут быть удобнее глобальных приложений, потому что местные разработчики часто лучше понимают специфику региона.
"В Германии мне нравится пользоваться путеводителем по городам Meinestadt. В нем можно найти все рестораны, кафе, развлечения, места получения медицинской помощи, данные о погоде, — перечисляет Александр Сапов. — Азиатские страны из-за языкового, культурного и политического барьера более обособлены. Собственных приложений у них больше. В Китае нужен мессенджер WeChat. Его используют не только для общения, но и для денежных транзакций. В Гонконге, Сингапуре, Тайване помогает местный путеводитель по ресторанам OpenRice. В нем есть и дорогие заведения, и уличные киоски — в базе десятки тысяч точек общественного питания. В Японии похожий сервис называется Gurunavi. Вы указываете свое местоположение, категорию кухни, желаемое время визита и сумму, в которую надо уложиться, а приложение выдает подходящую точку".
FlixBus — европейский автобусный перевозчик. "У этой компании очень много направлений, регулярные распродажи и скидки. Билет можно купить начиная от 2,99€. Автобусы комфортные, есть Wi-Fi и кондиционеры", — советует Катерина Стабредова.
Собираюсь брать машину в аренду. Какие сервисы помогут?
Rentalcars — агрегатор для поиска машины в аренду, который сравнивает цены на крупных и локальных сайтах и выдает лучший вариант по цене. Но эксперты уточняют, что оптимальнее выбирать крупные сервисы — Avis, Sixt.
Вдобавок есть полезное приложение Parkopedia, которое поможет найти парковку во многих городах разных стран — покажет координаты и цены на места.
А есть приложения, которые помогут сэкономить на развлечениях?
Да, стоит установить приложение Groupon или приложения локальных купонных сервисов, где можно купить билеты на экскурсии, в музеи со скидками.
"Еще во многих городах проводят Free Walking Tours — это бесплатные обзорные экскурсии по городу. Ищите контакты экскурсоводов, которые устраивают такие мероприятия, по запросу: Free Walking Tour + название города на английском. Обычно встречи проводятся на английском", — уточняет Катерина Стабредова. Еще из экскурсионных хаков — сайт "Туры в 15:15", на нем вы найдете русскоязычные недорогие экскурсии в крупных городах Европы и России. Люди собираются в указанном месте ежедневно в 15:15 и отправляются по маршруту.
Анастасия Степанова