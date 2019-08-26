Депутат Госдумы раскритиковал идею ввести уголовное наказание за нападение собаки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Введение в УК РФ отдельной статьи, предусматривающей наказание для владельцев собак, напавших на человека, может оказаться избыточной мерой, так как кодекс и сейчас позволяет привлекать их к ответственности. Такое мнение в понедельник корреспонденту ТАСС выразил зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Как сообщил телеканал RT, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложив ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Марданшин отметил, что сейчас в УК нет статьи об ответственности конкретно собаководов, чьи питомцы напали на человека. "Но есть другие статьи, такие, как причинение тяжкого вреда здоровью. За это предусмотрена ответственность", - продолжил депутат.

"Неважно, как это произошло, - сам человек нанес удар, собака покусала - здоровью человека был нанесен вред. За это ответственность предусмотрена. Есть ответственность и за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности", - указал парламентарий.

"Не имеет значения, бойцовская или обычная собака. Такая собака тоже может напасть на человека, если за ней не обеспечен надлежащий уход и хозяин за ней не следит. Конечно, его можно привлечь уже по действующей статье Уголовного кодекса - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вреда средней тяжести или причинение тяжкого вреда по неосторожности. Вот эти три статьи применимы и в данном случае", - резюмировал Марданшин.