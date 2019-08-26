Лишенный лицензии страховщик МВД хочет взыскать с ведомства почти 612 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ООО "Центральное общество" (до 9 августа 2019 года называлось ООО "Центральное страховое общество") подало иск к МВД РФ на 611,989 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подан 22 августа и пока не принят к производству. Суть исковых требований в картотеке не раскрывается.

Компания "Центральное страховое общество" в конце 2017 года выиграла конкурс на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД с ценой контракта 13,8 млрд рублей. В конкурсе участвовали и более крупные компании, в частности СК "МАКС", которая выражала недоумение результатами конкурса - крупный госконтракт достался компании, не имеющей рейтинга и в которую уже ранее вводилась временная администрация. В мае 2018 года ЦСО лишилось лицензии. В июле 2018 года временная администрация сообщала о признаках вывода активов в компании и отмечала, что размер ее активов недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, а также передавала материалы в правоохранительные органы.

20 июня 2019 года временная администрация прекратила работу в компании. Временная администрация ЦСО подавала в суд заявление о банкротстве страховщика, но Арбитражный суд Московской области в марте 2019 года в этом заявлении отказал. Ранее суд признал законным заключение трудового договора от 2 апреля 2018 года - за месяц до отзыва лицензии - с Еленой Ксендзенко, которая была принята на должность директора по связям с общественностью с окладом 750 тыс. рублей в месяц и выходным пособием в размере годовой зарплаты. Временная администрация пыталась оспорить этот контракт.

По данным СПАРК, в ООО "Центральное общество" Артему Палееву принадлежит через ООО "ДЕШ.ЭКС" 32,98%, Наталье Палеевой через ООО "СКП" - 32,98% и АО "Фаворит"- 32,98%.