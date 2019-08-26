Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Беглеца виновным в административном правонарушении по ч. 6 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что уголовное дело Беглеца суд начнет рассматривать по существу 3 сентября. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Ранее об особом порядке рассмотрения дела попросил Иван Подкопаев.