РПЦ согласовала перенос богослужений в Исаакии с директором музея

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Договоренность об изменении расписания богослужений в Исаакиевском соборе была достигнута во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом Санкт-Петербурга 19 августа. Об этом руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков сообщил ТАСС в понедельник.

"В ходе визита патриарха в Санкт-Петербург 19 августа состоялся разговор патриарха с директором музея Ю. Мудровым, в ходе разговора была достигнута договоренность о переносе начала богослужений на 10 утра. Но детальное решение этого вопроса, сроки начала проведения служб по новому расписанию лежат целиком в плоскости договоренностей между общиной собора и музеем", - сказал он.

Отношения работников музея и прихода Исаакиевского собора остаются мирными, отметил Волков, а вопросы о времени богослужений решаются в рабочем порядке. Он пояснил ТАСС, что службы, о которых идет речь, проходят только в одном из приделов Исаакия. "Идет речь о богослужениях в одном из приделов собора, и ранее проводившиеся богослужения никогда не создавали никаких сложностей для проведения экскурсий. Вопрос времени начала богослужений не является чем-то принципиальным или выходящим за рамки текущего статуса собора", - добавил он.

Ранее приход Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге объявил об изменении расписания богослужений с сентября и переносе утренней литургии на 10:00 мск (до этого она проходила в 08:00 или 09:00 мск), а вечерней - на 17:00 (ранее в 16:00 мск). Информация об этом была опубликована на официальной странице прихода в социальной сети "ВКонтакте". В пресс-службе государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" сообщили ТАСС, что в расписании богослужений, которое было согласовано с руководством ГМП, значится, что они будут проходить по прежнему графику. В пресс-службе добавили, что в случае изменения графика музей будет иметь "большие трудности и расходы".