Новгородские власти выделили 2,4 млн рублей на выплаты для пострадавших от подтоплений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился выделить 2,4 млн рублей из резервного фонда правительства региона для оказания финансовой помощи жителям районов, чье имущество пострадало от подтоплений после ливней 9 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства региона на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Валдайского, Демянского, Маревского, Холмского районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из резервного фонда на компенсации выделено 2,4 млн рублей. Семьи, чьи дома были подтоплены, получат финансовую помощь по 30 тыс. рублей. Те, у кого пострадали придомовые участки и хозпостройки, получат по 10 тыс. рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе новгородского правительства, компенсации получат порядка 150 семей. По поручению главы региона выплаты должны начаться с 1 сентября.

Как сообщалось ранее, в нескольких районах Новгородской области после сильных дождей 9 августа было повреждено 27 домов и 136 приусадебных участков. По данным регионального гидрометцентра, тогда в течение за сутки выпало от 33 до 107 мм осадков, что составило от 45% до 141% месячной нормы.