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Саммит G7 во Франции

Канада выделит для тушения лесных пожаров в Амазонии $37,5 млн и технику

Оттава направит в регион для ликвидации очагов возгорания пожарную авиацию

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Канады выделит 50 млн канадских долларов ($37,5 млн) для ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7, который проходил в Биаррице.

"Я рад сообщить, что мы выделим 50 млн канадских долларов на преодоление этого кризиса в Амазонии", - сказал он. Премьер также добавил, что Оттава направит в регион для ликвидации очагов возгорания пожарную авиацию и другое оборудование.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинСаммит G7 во Франции
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