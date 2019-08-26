Фотовыставка к 115-летию ТАСС открылась на Тверском бульваре в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная истории ТАСС, открылась перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре в Москве. Об этом сообщил в понедельник департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Архив ТАСС - это уникальная коллекция исторических снимков. Они запечатлели события, каждое из которых может стать основой для отдельной выставки: о легендарных журналистах ТАСС, о работе во время войны, о нашей штаб-квартире и ярких событиях, непосредственными участниками которых были тассовцы. Признаюсь, из всего этого многообразия выбрать 20 самых интересных снимков было непросто, ведь экспозиция, посвященная 115-летию, должна отразить преемственность поколений и стремление всегда быть первыми. Надеемся, нам удалось выполнить эту задачу", - отметила руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций Екатерина Титова.

Зрители смогут увидеть редкие в наши дни кадры: как выглядели сообщения агентства - "тассовки", как с помощью телетайпов передавались тексты и фотографии в разные точки мира, как в разные эпохи работали журналисты ТАСС. Героями снимков стали не только репортеры прошлых лет, но и их сегодняшние коллеги: шеф-фотограф редакции фотоинформации ТАСС Валерий Шарифулин, старший редактор редакции мониторинга Александр Елистратов, главный редактор ТАСС Михаил Петров, руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и другие.

115-ю годовщину своего основания ТАСС отметит 1 сентября.