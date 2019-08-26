Кадры для будущего. Победители FutureSkills рассказали о подготовке и атмосфере турнира

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Итоги соревнований по перспективным профессиям будущего FutureSkills подвели в Казани в понедельник. В беседе с ТАСС обладатели золотых и серебряных медалей рассказали о долгих месяцах подготовки в разных городах, полученном опыте и дружеской атмосфере турнира.

FutureSkills - одна из приоритетных инициатив движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), направленная на развитие профессий будущего и опережающую подготовку кадров. Турнир проходил в Казани в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Второго шанса не будет

"Было очень сложно, очень тяжело, потому что конкуренция очень сильная. У нас было четыре страны - это Россия, Китай, Германия и Франция. Все четыре страны боролись за первое место, самой сильной [из соперников] была сборная Франции, борьба была жестокая, но мы хорошо подготовились и смогли победить", - рассказал член российской сборной Роман Рогачев.

Роману 17 лет, он представлял Россию в компетенции "Промышленная робототехника". На турнире команде удалось получить золотые медали - победа ковалась долгими месяцами подготовки, свое мастерство участник оттачивал на региональных и российских чемпионатах. "Я до этого тоже участвовал в соревнованиях уже больше двух лет, занимался промышленной робототехникой - выиграл национальный чемпионат, выиграл [чемпионат] Москвы и вот попал на мировой", - рассказал чемпион.

Его напарнику Ивану Кучеренко 21 год, молодой робототехник признается - победить было непросто. "Было очень сложно, потому что у нас было много команд, они были все сильными, была огромная конкуренция. Это незабываемый опыт, мировой чемпионат выпадает всего один раз в жизни, то есть второго такого шанса уже не будет", - сказал он.

Борис Некрасов из Москвы - обладатель золотой медали соревнований, в движении WorldSkills он с 10 лет, сейчас ему 14. Привил любовь к рабочим профессиям папа - эксперт в компетенции "Электромонтажные работы", в этой же специальности выступает и сам Борис. "Это неожиданно для меня, я долго к этому шел и очень рад победе, здесь за время соревнований я познакомился с иностранцами, встретил своих друзей - это бразилец и швейцарец. Очень сильные были китайцы, они все очень быстро делали, у них была такая тактика, были сильные арабы, была еще одна команда из России и Малайзии", - рассказал он.

Долгие месяцы подготовки

Высокая конкуренция требовала от участников серьезного подхода и длительной подготовки. У Некрасова ушло на это несколько месяцев. "Были запланированы тренировки в разных городах, но произошел форс-мажор, и получилось так, что я тренировался в Москве. Тренировки в других городах нужны, потому что там были хорошие разные тренеры", - считает он.

Во время соревнований на площадках важно было справиться с волнением. На помощь участникам приходили эксперты, это придавало соревнованиям дружескую атмосферу. "Схема была довольно непростая, сначала мы суетились, немного не успевали, но нас подбодрили эксперты, и мы за семь минут до конца успели закончить работу. Надо было сначала смонтировать схему, провести электропроводку, потом нас позвали на поиск неисправностей, затем было программирование", - рассказал Некрасов.

Дружеское плечо партнера по команде помогло Милане Козловой из Белоруссии собраться с силами и получить серебро в компетенции "Промышленная робототехника". "Самой мне было достаточно тяжело, но с напарником было гораздо легче", - отметила девушка.

Ранее Милана не участвовала в подобных турнирах, для нее это новый опыт. "Это было весело, поскольку мы хорошо общались со всеми нашими соперниками - сборной России и сборной Армении. У нас не было никаких разногласий и конфликтов, мы достаточно дружно работали и готовились, друг другу не мешали", - сказала она.

О чемпионате

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта. WorldSkills International - международное движение, его целями являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.