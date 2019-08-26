Матовников: проекты в сфере культуры необходимы Северному Кавказу для развития туризма

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Создание и реализация проектов в сфере культуры с учетом национальных особенностей актуальна для Северного Кавказа и будет способствовать развитию туризма. Такое мнение высказал в понедельник на встрече с участниками X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Очень важное направление в общественных проектах - культура. Наш регион, если, как мы предполагаем, должен стать высоко значимым в туризме, у нас достаточно ресурсов культурных - есть национальные традиции, песни, танцы, музыка, промыслы. Это надо развивать активно, и, главное, подавать [с привязкой к] нашему туризму", - сказал он, отвечая на вопрос одного из участников о том, в каких сферах проекты наиболее приоритетны для СКФО.

При этом полпред призвал участников третьей смены "Машука" принимать участие в формировании положительного имиджа округа. "Информационное поле: про Кавказ знают не все, а если и знают, то думают, что здесь небезопасно, плохо, некрасиво. Наша задача с вами донести до россиян и всех и тех, кто находится в том числе и в зарубежном поясе вокруг нас, что на Кавказе красиво, хорошо, вкусно, и здесь хорошо отдыхать, лечиться и жить", - отметил он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.