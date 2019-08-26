Путин встретится с российской сборной WorldSkills и выступит на закрытии чемпионата

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 августа примет участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин выступит перед участниками международных соревнований, встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Церемонию открытия чемпионата 22 августа посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что главным итогом соревнований должна стать мотивация для молодых людей всей страны к освоению новых технологий. Подобные мероприятия, по его словам, позволяют "создавать когорту профессионалов, которые будут двигать и развивать экономику в ближайшее десятилетие".

На церемонии открытия премьер также заявил, что считает самым полезным навыком для человека XXI века "привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером". Глава российского кабмина провел встречу с главой WorldSkills International Саймоном Бартли и поблагодарил его за поддержку инициатив России в рамках этого движения.

В частности, Россия на саммите министров в ходе чемпионата WorldSkills предложила утвердить Казанскую декларацию. Документ предполагает выработку единых подходов к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования.

Спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявлял, что властям России необходимо поменять государственную политику в сфере подготовки рабочих профессий по итогам чемпионата WorldSkills.

Чемпионат в Казани

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году собрал около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта - 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашской Республики, а также Москвы.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году и стала 60-й по счету страной - участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств). Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний (в их числе "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", "Роснефть", "Россети", "Евраз", "Сибур", "РЖД" и другие).

Право на проведение мирового чемпионата Россия выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.