Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки почти на 200 тыс. га

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади 153,7 тыс. га. Сутками ранее огнем было охвачено 353,6 тыс. га. За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального министерства экологии.

"За прошедшие сутки в республике ликвидировано 13 пожаров в зоне обслуживания и контроля [труднодоступная местность, где тушение пожаров не всегда считается экономически целесообразным]. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 412 га. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 153 тыс. 749 га", - говорится в сообщении.

Леса горят в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. На тушении пожаров задействовано 142 человека, 13 единиц техники. Особый противопожарный режим действует на территории девяти муниципальных районов региона.