На Байкале приостановили работу базы отдыха "Песчанка" из-за экологических нарушений

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Судебные приставы в Иркутской области приостановили до устранения замечаний деятельность базы отдыха "Песчанка" на берегу Байкала. В работе базы были обнаружены экологические нарушения: например, ее сотрудники закапывали мусор на побережье. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

"Судебные приставы приостановили деятельность базы отдыха "Песчанка" на побережье озера Байкал. Прокурор Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в суд с иском к ООО "База отдыха "Песчанка" о запрете деятельности по эксплуатации объекта до устранения нарушений. Иск был удовлетворен Иркутским районным судом", - говорится в сообщении.

Руководство турбазы обязали очистить территорию, освободить самовольно занятый земельный участок, разработать проект рекультивации загрязненных земель.

Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Иркутской области Наталья Рягузова уточнила ТАСС, что речь идет о турбазе, в отношении руководства которой в январе 2019 года СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, на протяжении года сотрудники базы отдыха с помощью специального оборудования брикетировали твердые бытовые отходы и закапывали на территории водоохранной зоны Байкала. Согласно заключению специалистов Росприроднадзора, в результате был уничтожен плодородный слой почвы. На территории турбазы также были обнаружены следы разлива нефтепродуктов. Установлено, что ущерб окружающей среде от всех видов загрязнения составил около 2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").

Рягузова добавила, что расследование уголовного дела замедляет тот факт, что экспертизы в случаях с загрязнением почв проводятся в Москве.