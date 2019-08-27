{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд обязал мэрию Москвы найти другую площадку для шествия либертарианцев 31 августа

Ранее организаторы акции планировали провести шествие по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы обязал столичную мэрию найти альтернативную площадку для организованного незарегистрированной Либертарианской партией шествия 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

22 августа мэрия Москвы отказала членам Либертарианской партии в проведении акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Партия подавала заявку на шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. После отказа ее представители подали иск в Тверской суд с требованием разрешить шествие.

"Решением Тверского районного суда города Москвы от 26 августа частично удовлетворен административный иск об оспаривании решения столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции на уведомление о проведении публичного мероприятия и обязании согласовать проведение публичного мероприятия. Ответ первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в части отсутствия в нем предложения о конкретном альтернативном месте проведения заявленного публичного мероприятия признан незаконным. В соответствии с решением суда правительство Москвы обязано предложить в установленном законодательством порядке организаторам публичного мероприятия альтернативное место и время, позволяющее провести заявленное публичное мероприятие 31 августа", - сообщили в суде.

Лидер Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил ТАСС, что недоволен решением суда. По его словам, будет подана апелляция в Мосгорсуд, так как все сроки предоставления новой площадки мэрия пропустила, а теперь обязана обеспечить проведение 31 августа марша от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Теги
Россия
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море
Всего на свободе находятся 10 косаток
Читать полностью