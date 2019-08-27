Суд обязал мэрию Москвы найти другую площадку для шествия либертарианцев 31 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы обязал столичную мэрию найти альтернативную площадку для организованного незарегистрированной Либертарианской партией шествия 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

22 августа мэрия Москвы отказала членам Либертарианской партии в проведении акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Партия подавала заявку на шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. После отказа ее представители подали иск в Тверской суд с требованием разрешить шествие.

"Решением Тверского районного суда города Москвы от 26 августа частично удовлетворен административный иск об оспаривании решения столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции на уведомление о проведении публичного мероприятия и обязании согласовать проведение публичного мероприятия. Ответ первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в части отсутствия в нем предложения о конкретном альтернативном месте проведения заявленного публичного мероприятия признан незаконным. В соответствии с решением суда правительство Москвы обязано предложить в установленном законодательством порядке организаторам публичного мероприятия альтернативное место и время, позволяющее провести заявленное публичное мероприятие 31 августа", - сообщили в суде.

Лидер Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил ТАСС, что недоволен решением суда. По его словам, будет подана апелляция в Мосгорсуд, так как все сроки предоставления новой площадки мэрия пропустила, а теперь обязана обеспечить проведение 31 августа марша от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.