Кабмин ввел временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел временное количественное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ) в целях обеспечения охраны озонового слоя атмосферы. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале кабмина РФ.

"Подписанным постановлением введено временное количественное ограничение на ввоз ОРВ в Россию в 2019 году <...> Цель введенных ограничений - обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, ограничение на ввоз в РФ озоноразрушающих веществ устанавливается с 7 сентября по 31 декабря 2019 года.

Документом поручено Минприроды РФ распределить допустимый для ввоза в РФ в 2019 году объем ОРВ между заявителями. Порядка 60% от объема ввозимых ОРВ будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2018 году, 35% объемов ОРВ - между заявителями, не осуществлявшими ввоз ОРВ в 2018 году и не имевшими на это разрешительных документов, а 5% объемов ОРВ - между заявителями, подавшими в 2018 году заявления, получившими разрешительные документы на ввоз, но не ввозившими такие вещества.

Временные ограничения на ввоз ОРВ вводятся правительством РФ ежегодно.