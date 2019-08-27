Ставропольский студент занял первое место в компетенции на WorldSkills Kazan

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Студент Ставропольского государственного аграрного университета стал победителем мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в компетенции "Быстрое прототипирование", сообщил во вторник министр образования региона Евгений Козюра.

"Подведены итоги международного соревнования WorldSkills Kazan 2019, которые проходили в Казани с 22 по 27 августа. По итогам серьезной борьбы между двумя участниками из Китая, инженера Роскосмоса, и инженера Росатома студент 3 курса направления подготовки "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" факультета механизации сельского хозяйства Ставропольского государственного аграрного университета Эдуард Самойлов завоевал первое место в компетенции "Быстрое прототипирование", - написал Козюра на своей странице в Instagram.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.