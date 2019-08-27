Жители Ставрополья в день выборов смогут проверить свое здоровье

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Бригады медицинских сотрудников будут работать на избирательных участках в Ставрополье в единый день голосования 8 сентября. Проголосовав на выборах губернатора, местные жители смогут проверить свое здоровье, сообщила во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Восьмого сентября в рамках проекта "За здоровье" на избирательные участки запланирован выезд бригад медицинских сотрудников. Жители, пришедшие на выборы, смогут пройти осмотр у специалистов, получить консультацию и рекомендации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Минеральных Водах медики будут вести прием с 9:00 до 14:00 мск по следующим адресам: улица Московская (лицей № 3); проспект К. Маркса, 64 (ДК ЖД); улица Новосёлов, 8 (школа № 20).

"На данных участках будут работать терапевт и медсестра с предоставлением возможности для граждан проведения скрининговых методов обследования: измерение артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови", - отмечается в пресс-релизе.

Медбригады приедут и в села. В селе Канглы прием пройдет в амбулатории (ул. Муссы Джалиля, д.68) - здесь жителей примут терапевт, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, отоларинголог, невролог и фельдшер-лаборант.

"Терапевт, хирург, пульмонолог, врач ультразвуковой диагностики, кардиолог и фельдшер-лаборант осмотрят пациентов из Нагутского, Нижней Александровки, Перевального и Лысогорского в участковой больнице села Нагутское (ул. Пролетарская, д.63). Возможность проведения скрининговых методов обследования представится жителям поселка Загорский в здании школы № 18 (ул. Мира, 18), поселка Новотерский в спортивном зале ДК (ул. Молодежная, 1) и хутора Красный Пахарь в школе № 14 (ул. Широкая, 1). Прием проведут терапевт и медсестра", - говорится в пресс-релизе.

О выборах

По данным избиркома, в день выборов в регионе будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан.

По итогам регистрации кандидатов к выборам губернатора на Ставрополье допущены пять человек. Полномочия действующего главы региона Владимира Владимирова, избранного на этот пост в 2014 году, истекают в этом году.