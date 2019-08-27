Младенческая смертность в Дагестане за полгода снизилась на 21%

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Младенческая смертность в Дагестане в первом полугодии 2019 года снизилась на 21%, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Последние полгода принесли сокращение летальности среди детей в возрасте до одного года на 21%. Сейчас этот показатель составляет 6,5 на тысячу родившихся против 8,3 в 2018 году. За первое полугодие удалось достичь уровня показателя младенческой смертности, обозначенного в 2022 году в рамках реализации нацпроекта ("Здравоохранение" - прим. ТАСС) в нашей республике", - говорится в сообщении ведомства.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, снижение младенческой смертности в республике - результат подготовки квалифицированных кадров, внедрения ультрасовременных технологий в репродуктивной медицине, акушерстве-гинекологии и неонатологии, а также оснащения медорганизаций, оказывающих помощь беременным и детям, в том числе новорожденным, современным оборудованием.

"Для оказания медпомощи женщинам из группы высокого риска в регионе работает три перинатальных центра. За прошлый год в Дагестане было проведено около 1700 высокотехнологичных операций новорожденным. А уже за полгода 2019 выполнено 800 таких вмешательств", - привели в пресс-службе слова министра.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.