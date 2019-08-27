Татарстан намерен помочь Китаю в организации чемпионата мира по профмастерству

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Татарстан планирует направить специалистов в Шанхай для помощи в организации следующего чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Китае в 2021 году. Об этом во вторник ТАСС сообщила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Татарстан направит специалистов в Шанхай для помощи в организации 46-го чемпионата мира по рабочим профессиям, который пройдет в Китае в 2021 году. Об этом в ходе встречи в Казанском кремле договорились президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцин", - сказала она, отметив, что на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 Китай представляют 63 участника и 56 экспертов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.