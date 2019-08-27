МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские школы получили более 5,2 млн учебных пособий по финансовой грамотности для обучения школьников 4-11 классов, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак на пресс-конференции в ТАСС.

"На сегодняшний день можно констатировать, что регионы - участники нашего проекта уже получили учебно-методические пособия тиражом более 5,2 млн книг. Это означает, что наши ребята, учащиеся 4-11 классов, из 9 регионов уже с 1 сентября текущего года смогут опереться на эти учебные пособия", - отметил Сторчак.

По его словам, до конца 2019 года еще 6,3 млн пособий получит 41 регион РФ.

"Таким образом, в текущем году в 50 регионах РФ будут доступны бесплатно 11,5 млн пособий по финансовой грамотности. Это самый большой единовременный школьный тираж в современной России", - добавил Сторчак.

О проекте

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года в партнерстве со Всемирным банком. Главная цель проекта - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.